1 сентября, 04:52,
обновлено 1 сентября, 05:00
Военная операция на Украине

Минобороны России сообщило об уничтожении силами ПВО украинского дрона над Люберцами

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Предварительно, пострадавших и разрушений нет, проинформировал ранее мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории РФ, БПЛА был уничтожен средствами ПВО в воздухе над территорией Московской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"Сегодня утром силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области", - сказали в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о пресечении попытки пролета беспилотника в Люберецком районе к столице. По его словам, предварительно, пострадавших и разрушений нет. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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