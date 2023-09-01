1 сентября, 08:31
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении бронегруппой ВДВ подразделения ВСУ севернее Артемовска

В ведомстве отметили, что костромские десантники вели бой в районе населенных пунктов Берховка и Ягодное

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Бронегруппа костромских десантников уничтожила наступающие подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северу от Артемовска, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

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"С получением задачи на уничтожение наступающих групп ВСУ на наши позиции, экипажи боевых машин десанта, совершив марш на штатной технике в указанный район, сблизились с противником на минимальное расстояние и открыли по нему шквальный огонь из 30-мм автоматических пушек", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что костромские десантники вели бой к северу от Артемовска в районе населенных пунктов Берховка и Ягодное.

"Воины "крылатой пехоты" с честью выполнили поставленную боевую задачу, уничтожив большое количество личного состава ВСУ, продвигавшегося в сторону наших оборонительных позиций. После выполнения поставленной задачи бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район", - рассказали в ведомстве. 

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