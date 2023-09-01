Военные из 26 дружественных стран пройдут подготовку в академии Генштаба ВС РФ в этом году

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что около 40% обучающихся в академии являются участниками СВО

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Военные специалисты высшего звена из 26 дружественных государств пройдут подготовку в Военной академии Генштаба ВС РФ в этом году. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в поздравлении слушателям и преподавателям академии с началом нового учебного года.

"Ваш бесценный опыт позволит актуализировать учебные программы образовательных организаций министерства обороны, воспитывать честных, смелых, ответственных за судьбу России граждан. Также он будет полезен нашим зарубежным партнерам. В том числе военным специалистам высшего звена из 26 дружественных государств, которые пройдут подготовку в академии в этом году", - сказал министр.

Как уточнили в Минобороны РФ, Шойгу отметил, что почти 80% обучающихся в академии - ветераны боевых действий, около 40% - участники специальной военной операции. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что за почти двухвековую историю военное учебное заведение выпустило свыше 25 тыс. квалифицированных специалистов.

По данным военного ведомства, в новом учебном году в академии скорректировали подходы к обучению, обновили учебные планы и программы с учетом современного опыта и практики боевого применения, увеличили количество практических занятий, в том числе на командных пунктах видов и родов войск.