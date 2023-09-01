МО РФ сообщило, что групповые удары нарушили управление системой радиопомех ВСУ

По данным ведомства, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России в течение недели нанесли пять групповых ударов, в результате которых нарушили управление стратегической системой радиопомех Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили цеха по сборке безэкипажных катеров, которые применяются Киевом для терактов. Об этом заявили в Минобороны России.

"В период с 25 августа по 1 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, в результате "нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства".