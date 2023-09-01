МО РФ сообщило о наиболее сложной обстановке на донецком и запорожском направлениях

В частности, ВСУ на запорожском направлении предприняли 44 безуспешные попытки проведения атак на позиции российских подразделений, отметили в ведомстве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Наиболее сложная и напряженная обстановка в течение текущей недели складывалась на донецком и запорожском направлениях. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"В течение недели наиболее сложная и напряженная обстановка складывалась на донецком и запорожском направлениях. На запорожском направлении Вооруженные силы Украины предприняли 44 безуспешные попытки проведения атак на позиции российских подразделений. Для наращивания усилий по прорыву обороны наших войск на данное направление перебрасывается одно из последних соединений стратегического резерва - 71-я егерская бригада ВСУ", - отметили в оборонном ведомстве России.

В Минобороны РФ уточнили, что в результате самоотверженных и грамотных действий военнослужащих Запорожской группировки российских войск все атаки противника отражены. "За неделю уничтожено более 960 украинских военных, 24 боевые бронированные машины различной модификации, 28 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.