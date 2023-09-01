1 сентября, 12:01,
обновлено 1 сентября, 12:16

МО РФ заявило, что командование ВСУ намеренно бросает личный состав в "мясные" штурмы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Командование соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно бросает в "мясные" штурмы личный состав без прикрытия в ходе так называемого контрнаступления. Об этом заявили в Минобороны России.

"Высокие потери живой силы ВСУ в ходе так называемого контрнаступления обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах. Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в "мясные" штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск", - отметили в ведомстве. 

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