МО РФ заявило, что командование ВСУ намеренно бросает личный состав в "мясные" штурмы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Командование соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно бросает в "мясные" штурмы личный состав без прикрытия в ходе так называемого контрнаступления. Об этом заявили в Минобороны России.

"Высокие потери живой силы ВСУ в ходе так называемого контрнаступления обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах. Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в "мясные" штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск", - отметили в ведомстве.