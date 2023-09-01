МО РФ рассказало о потерях ВСУ за неделю на южнодонецком направлении

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшую неделю потеряли до 1 025 военнослужащих на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении наиболее ожесточенные бои велись южнее населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. В результате грамотного управления, слаженных действий подразделений российских группировок войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией все наступательные планы противника сорваны", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что комплексным огневым поражением, мужественными действиями подразделений группировки российских войск "Восток" все атаки отражены. "Общие потери противника за неделю составили до 1 025 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, а также 26 орудий полевой артиллерии", - указали там.