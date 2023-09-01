МО РФ сообщило об отражении на донецком направлении за неделю 36 атак ВСУ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону ВС РФ на донецком направлении у Клещеевки и Малоильиновки завершились провалом. Как сообщили в Минобороны России, ВС РФ отразили на донецком направлении за неделю 36 атак ВСУ, противник потерял до 2 385 военных.

"На донецком направлении многочисленные попытки подразделений украинской группировки войск "Соледар" прорвать российскую оборону в районах населенных пунктов Клещеевка и Малоильиновка Донецкой Народной Республики завершились провалом. В течение недели российскими войсками отражено 36 атак, в ходе которых противник потерял до 2 385 украинских военнослужащих, 30 танков и других бронированных машин, 75 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии", - сказали в военном ведомстве.