1 сентября, 12:04,
обновлено 1 сентября, 12:23

МО РФ сообщило об улучшении на купянском направлении тактического положения

© Минобороны России

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России с 25 августа улучшили тактическое положение на купянском направлении, овладев опорными пунктами украинских вооруженных сил (ВСУ) и ключевыми высотами. Противник потерял за неделю до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении улучшено тактическое положение подразделений Западной группировки войск за счет овладения опорными пунктами противника и ключевыми высотами. <…> Потери противника за неделю составили до 470 украинских военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, а также 18 орудий полевой артиллерии", - сказали в военном ведомстве. 

© Информационное агентство ТАСС
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