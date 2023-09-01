МО РФ сообщило об улучшении на купянском направлении тактического положения

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России с 25 августа улучшили тактическое положение на купянском направлении, овладев опорными пунктами украинских вооруженных сил (ВСУ) и ключевыми высотами. Противник потерял за неделю до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении улучшено тактическое положение подразделений Западной группировки войск за счет овладения опорными пунктами противника и ключевыми высотами. <…> Потери противника за неделю составили до 470 украинских военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, а также 18 орудий полевой артиллерии", - сказали в военном ведомстве.