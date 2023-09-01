В МО РФ заявили, что ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Большая часть личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении отказывается форсировать Днепр, поскольку опасается неминуемой гибели от российского огня. Об этом свидетельствуют показания взятых в плен военных 123-й бригады теробороны ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что основные усилия на этом направлении были сосредоточены на огневом поражении живой силы противника, контрбатарейной борьбе, поиске и уничтожении диверсионно-разведывательных групп и предотвращении высадки противника на острова.

"По показаниям взятых в плен военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны, большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня. На данном направлении за неделю противник потерял до 230 украинских военнослужащих, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии", - отметили в Минобороны РФ.