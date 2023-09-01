1 сентября, 12:09

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении за неделю

© Минобороны России

ВСУ на херсонском направлении за неделю потеряли до 230 военнослужащих - МО РФ. 

© Информационное агентство ТАСС
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