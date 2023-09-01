Морская авиация ЧФ сорвала попытку ВСУ высадиться на побережье Крыма

Черноморский флот установил постоянный контроль обстановки в акватории Черного моря, сообщили в МО РФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Морская авиация Черноморского флота (ЧФ) сорвала попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на побережье Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Черноморским флотом установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря. Это позволило 29-30 августа силами морской авиации Черноморского флота сорвать попытку высадки отряда Сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что самолетами морской авиации уничтожено четыре военных катера и до 50-и украинских военнослужащих.