Шойгу обсудил с главой МИД Турции зерновую сделку и совместную работу в Сирии

По словам главы Минобороны РФ, Москва приложила максимум усилий к сохранению зерновой сделки

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Москве встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

"Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи в Москве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом обсудил зерновую сделку и совместную работу в Сирии", - сказали в министерстве.

Шойгу также поздравил главу МИД Турции с назначением на новую должность. Он подчеркнул, что за время работы Фидана на прошлой должности странам удалось сделать очень много нужного и полезного как для России и Турции, так и для всего мира.

По словам Шойгу, Москва приложила максимум усилий к сохранению зерновой сделки, она остановлена не по российский вине. "Дела последних месяцев - это зерновая сделка, к которой мы приложили максимум усилий. Она была инициирована уважаемым господином [президентом Турции] Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сегодня не по нашей вине, но она остановлена. И здесь мы можем сказать только одно, что если выполнить все то, что было обещано России, то сделка будет продлена. Но оказалось, что это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты", - сказал Шойгу.

Он добавил, что Россия планирует продолжить стратегическое двустороннее сотрудничество с Турцией. "Россия намерена продолжать стратегическое двустороннее партнерство с Турцией для решения различного спектра задач", - приводит Минобороны слова Шойгу.

"Я имею в виду дела, связанные с работой в Сирии, и тот проект, который мы вместе с вами начинали, - налаживания отношений между Турцией и Сирией с нашим участием, потом к этому проекту подключились иранские коллеги. Это первые в истории Турции и Сирии, да и России, встречи, когда руководители военных ведомств, руководители разведок собираются для того, чтобы решить очень практические, очень земные и гуманитарные вопросы", - сказал глава российского военного ведомства.