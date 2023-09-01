1 сентября, 16:08
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МО РФ сообщило об одном нарушении режима прекращения огня за сутки в Нагорном Карабахе

Как отметили в ведомстве, пострадавших нет

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано за прошедшие сутки в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших нет", - заявили в оборонном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что командование российского миротворческого контингента проводит разбирательство совместно с армянской и азербайджанской сторонами.

Также в ведомстве уточнили, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами Вооруженных сил Азербайджана и Армении. 

Теги:
РоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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