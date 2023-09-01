Более 60 добровольцев приняли присягу в Российском университете спецназа в Чечне

После завершения подготовки в учебном центре они отправятся в зону проведения СВО

ГРОЗНЫЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Группа добровольцев в составе 61 человека впервые приняла военную присягу в Российском университете спецназа (РУС) в Чечне, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Всего на верность родине присягнули более 60 добровольцев. После завершения подготовки в учебном центре они отправятся в зону проведения СВО для выполнения боевых задач", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что это не последняя группа добровольцев, обучающихся в университете, в нем каждые две недели проходят подготовку 200 бойцов перед отправкой в зону проведения СВО. Однако присягу в соответствии с указом президента РФ эти добровольцы приняли первыми.

"Процесс обучения постоянно совершенствуется на основе опыта, который инструкторы получают на передовой", - добавили в пресс-службе.

С начала спецоперации в Российском университете спецназа около 14 тыс. добровольцев из разных регионов России прошли тактическую, огневую, инженерную, техническую, топографическую и информационно-идеологическую подготовки.

Президент России Владимир Путин подписал 25 августа указ, согласно которому добровольцы, работники госпредприятий и участники территориальной обороны будут приносить присягу перед государственным флагом России.