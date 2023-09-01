ВСУ несут большие потери, Mars объявлен "спонсором войны". События вокруг Украины

Украинское контрнаступление не приносит успеха, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю превысили 5,6 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Наличие больших потерь признал и глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

ВСУ вновь попытались атаковать российские регионы при помощи беспилотников, в Донецке в результате ракетного обстрела погиб ребенок, пострадали не менее 15 человек.

Украинские власти объявили "спонсорами войны" корпорации Mars и PepsiCo, которые продолжают вести бизнес в России.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Вооруженные силы России в течение недели нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам, сообщили в Минобороны России. В результате нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы противовоздушной обороны (ПВО), реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства.

Морская авиация Черноморского флота 29-30 августа сорвала попытку отряда Сил специальных операций ВСУ высадиться на побережье Крыма для совершения террористических акций. Уничтожено 4 военных катера и до 50 украинских военнослужащих.

Российская истребительная авиация и средства ПВО в течение недели сбили четыре украинских боевых самолета и вертолет. Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы перехвачено 35 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, 6 управляемых авиабомб JDAM, противокорабельная ракета "Нептун" и 281 беспилотник.

Наиболее сложная и напряженная обстановка в течение недели складывалась на донецком и запорожском направлениях. В частности, на запорожском направлении ВСУ предприняли 44 попытки проведения атак, все они были отражены, потери ВСУ превысили 960 военнослужащих.

На донецком направлении российские войска отразили 36 атак, ВСУ потеряли до 2 385 человек. На краснолиманском направлении их потери составили до 540 военнослужащих, на купянском направлении - до 470, на южнодонецком - до 1 025 военнослужащих. На херсонском направлении ВСУ потеряли до 230 человек, при этом, по сведениям Минобороны России, большая часть личного состава ВСУ на херсонском направлении отказывается форсировать Днепр, опасаясь неминуемой гибели от российского огня.

"Высокие потери живой силы ВСУ в ходе так называемого контрнаступления обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах. Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в "мясные" штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск", - отметили в Минобороны.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины признал высокий процент потерь в рядах ВСУ. "Потерь ведь много", - сказал Буданов в интервью украинскому телеканалу "1+1" и добавил, что это реальность, к которой нужно привыкнуть.

Атаки беспилотников

Украинский беспилотник, пытавшийся атаковать территорию РФ, уничтожен средствами ПВО над территорией Люберецкого района Московской области, сообщили в Минобороны России. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших и разрушений нет.

В городе Курчатов в результате атаки беспилотника незначительные повреждения получило нежилое здание, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Беспилотник самолетного типа сбит средствами ПВО над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Обстрелу ракетами РСЗО подвергся центр Донецка, в результате погиб шестилетний ребенок, пострадали не менее 15 человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Начальник ГУР Минобороны Украины в телеинтервью заявил о необходимости перенести боевые действия на территорию РФ, чтобы "растянуть и сковать" российские силы. Чем шире они (операции Украины - прим. ТАСС) будут, тем лучше", - заявил Буданов.

Администрация США не поощряет ВСУ наносить удары вглубь российской территории, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы сосредоточены на том, чтобы Украина смогла отвоевать свою территорию", - сказал он.

Ситуация на ЗАЭС

Присутствие инспекторов Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС поспособствовало отсутствию прямых ударов по станции со стороны ВСУ с ноября прошлого года, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Одновременно он отметил, что обстановка в Энергодаре, где расположена ЗАЭС, остается напряженной, украинские войска обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома. Вдобавок жителям города и работникам ЗАЭС поступает много угроз со стороны Украины, на людей оказывается психологическое давление.

Оружие для Киева

ВСУ могут получить первые 10 из 31 американского танка M1 Abrams в середине сентября, сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне. По их сведениям, сейчас танки находятся в Германии, откуда после ремонта будут направлены на Украину. Кроме того, на американских тренировочных базах в ФРГ завершено обучение 200 солдат ВСУ управлению танками.

Украине пришлось бы "очень тяжело" без военной помощи западных партнеров, признал в телеинтервью глава украинской военной разведки. Одновременно Буданов выразил уверенность в том, что "нет никакой причины считать, что поставки оружия будут полностью остановлены". Комментируя звучащие на Западе претензии к темпам украинского контрнаступления, он подчеркнул, что оно "ведется не для партнеров".

Мобилизация на Украине

Критерии мобилизации ограниченно годных к военной службе уточнят на Украине, что позволит более четко определить круг выполняемых ими задач, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По данным украинских СМИ и рассказам очевидцев, в рамках новой волны мобилизации в армию стали призывать мужчин в возрасте за 50, а также тех, кто не годен к несению службы по состоянию здоровья. Повестки выдают во всех людных местах: на остановках транспорта, в магазинах, в парках. Из-за этого многие мужчины месяцами не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Как сообщил со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ украинский экс-премьер (2010-2014) Николай Азаров, министерство финансов Украины разработало законопроект о повышении с 1 января 2024 года военного сбора с 1,5% до 4,5% на время действия военного положения. По подсчетам Минфина, за счет этого бюджет в 2024 году сможет получить дополнительно 8,4 млрд гривен (почти $230 млн).

Спонсор войны Mars

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "международных спонсоров войны" корпорации Mars и PepsiCo за то, что они продолжают вести бизнес в России. В ведомстве обвинили эти корпорации, которые производят сладости, чипсы и газированные сладкие напитки, в частности под брендами Lay's, Pepsi, Sandora, Snickers, M&M's, Twix, Mirinda, в том, что они "не выбрали сторону" в конфликте на Украине.

Ранее в черный список НАПК попали австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, американская компания Procter&Gamble, французская торговые сети Leroy Merlin и Auchan, венгерский банк OTP, бермудская компания Bacardi, китайская группа компаний Alibaba, владеющая платформой онлайн-торговли Aliexpress, а также табачные компании - американская Philip Morris и японская Japan Tobacco.