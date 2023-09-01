1 сентября, 18:50
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении средствами ПВО украинского БПЛА над Белгородской областью

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

В ведомстве уточнили, что беспилотник был самолетного типа

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он уничтожен российскими средствами ПВО над Белгородской областью.

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Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"1 сентября около 21:15 мск российскими средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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