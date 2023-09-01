МО РФ заявило об уничтожении средствами ПВО украинского БПЛА над Белгородской областью

В ведомстве уточнили, что беспилотник был самолетного типа

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он уничтожен российскими средствами ПВО над Белгородской областью.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"1 сентября около 21:15 мск российскими средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.