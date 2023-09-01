Авиация коалиции в Сирии 353 раза нарушила за август протоколы деконфликтации

Как сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, истребители и беспилотники коалиции 12 раз за сутки нарушили воздушное пространство республики в районе Эт-Танф

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты проамериканской антитеррористической коалиции в Сирии за август 353 раза нарушили протоколы деконфликтации и двухсторонний меморандум по безопасности полетов в арабской республике. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В августе 2023 года зафиксировано 353 случая нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации коалиции", - говорится в сообщении.

По его словам, истребители и беспилотники коалиции 12 раз за прошедшие сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Также, отметил Кулить, беспилотники коалиции 16 раз за прошедшие сутки нарушили протоколы деконфликтации, тем самым продолжая создавать опасные ситуации в небе Сирии.