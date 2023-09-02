2 сентября, 02:05
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили об остановке танками Т-90М "Прорыв" атаки ВСУ под Северском в ДНР

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В ведомстве отметили, что российские танкисты вынудили украинских военных отказаться от дальнейшего продвижения в сторону позиций тульских десантников

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Экипажи танков Т-90М "Прорыв", приданные тульским десантникам, остановили попытку ВС Украины атаковать позиции российских сил на северском направлении в ДНР. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

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"В День российской гвардии Минобороны России опубликовало кадры боевой работы гвардейских танковых экипажей Т-90М "Прорыв", приданных подразделениям тульских десантников на северском направлении в зоне проведения СВО. Танки Т-90М "Прорыв" выдвигаются на боевую позицию и уничтожают технику ВСУ, отразив атаку", - сказано в сообщении.

Танкисты отработали по наступающим порядкам ВСУ прямой наводкой и вынудили их отказаться от дальнейшего продвижения в сторону позиций тульских десантников. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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