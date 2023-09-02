В Минобороны России заявили о поражении пункта управления беспилотниками ВСУ

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов отметил, что передовые подразделения также нанесли поражение украинским военным, чтобы не допустить их наступления

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Восток" поразили на южнодонецком направлении пункт управления беспилотной авиацией, опорный пункт со станцией спутниковой связи, а также пункт управления подразделений территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"Реактивной и ствольной артиллерией поражены пункт управления подразделений территориальной обороны ВСУ в районе западнее Времевки <...>, опорный пункт со станцией спутниковой связи в районе Новодаровки и пункт управления беспилотной авиацией ВСУ севернее Владимировки", - сказал Чехов.

Отмечается, что передовые подразделения группировки также нанесли поражение противнику с целью недопущения его наступательных действий, а авиация поразила места скопления живой силы противника в районах Старомайорского, Урожайного, Новомихайловки и севернее Владимировки Донецкой Народной Республики.

"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица Д-30 в районе севернее Новодонецкого, минометный расчет восточнее Урожайного <...>. Расчетом зенитно-ракетного комплекса "Тор" сбит БПЛА самолетного типа "Валькирия", - добавил Чехов.