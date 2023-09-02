2 сентября, 07:57
Военная операция на Украине

Силы ВС РФ уничтожили за сутки гаубицы МСТА-Б и Д-30 в Херсонской области

Потери противника составили 26 человек убитыми и 14 - ранеными, сообщили в оперативных службах региона

ГЕНИЧЕСК, 2 сентября. /ТАСС/. Группировка "Днепр" ВС РФ за сутки уничтожила гаубицы МСТА-Б, Д-30, а также два минометных расчета и место дислокации Вооруженных сил Украины в Херсонской области, потери противника составили 26 человек убитыми и 14 - ранеными. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены гаубица МСТА-Б с боекомплектом. Потери: четверо военнослужащих ВСУ уничтожены, трое получили ранения различной степени тяжести. [Уничтожено] место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Потери: 10 военнослужащих ВСУ погибли, шестеро - получили ранения различной степени тяжести, две единицы автомобильной техники выведены из строя", - сообщили в оперативных службах.

На островном направлении уничтожены два расчета минометов калибра 120 мм и боекомплект к ним, потери ВСУ составили восемь человек погибшими, трое - ранеными. На каховском направлении уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: четверо военнослужащих ВСУ уничтожены, двое - получили ранения различной степени тяжести. 

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