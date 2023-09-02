В МО РФ сообщили о потере ВСУ на запорожском направлении до 115 бойцов

ВС РФ удалось отразить четыре атаки противника на этом направлении

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки уничтожили на запорожском направлении до 115 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М-777 и орудие М-119 производства США, две гаубицы: "Мста-Б" и Д-20", - говорится в сообщении. Кроме того, была поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Также, отметили в Минобороны, ВС РФ удалось отразить четыре атаки противника на этом направлении.