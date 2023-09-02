В МО РФ сообщили о потере ВСУ на южнодонецком направлении свыше 105 бойцов

ВС РФ удалось уничтожить склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады ВСУ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки уничтожили более 105 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили свыше 105 украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы: Д-20 и Д-30", - говорится в сообщении.

Также, отметили в Минобороны, ВС РФ удалось уничтожить склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады ВСУ.