2 сентября, 11:10,
обновлено 2 сентября, 11:21
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили о потере ВСУ на южнодонецком направлении свыше 105 бойцов

ВС РФ удалось уничтожить склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады ВСУ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки уничтожили более 105 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Потери противника составили свыше 105 украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы: Д-20 и Д-30", - говорится в сообщении.

Также, отметили в Минобороны, ВС РФ удалось уничтожить склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация