Российские войска также ликвидировали две боевые бронированные машины, два пикапа и две гаубицы Д-30

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили за сутки до 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение суток отражены две атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", - сообщили в мнистерстве.

По его данным, за сутки на краснолиманском направлении уничтожено более 60 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины, два пикапа и две гаубицы Д-30.