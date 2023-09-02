2 сентября, 11:12,
обновлено 2 сентября, 11:22
Военная операция на Украине

В МО РФ рассказали об отражении пяти атак у Артемовска

Российские войска уничтожили свыше 250 украинских военнослужащих и боевую машину ЗРК "Стрела-10"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские военные отразили пять атак украинских штурмовых групп в районе Артемовска и три атаки у Марьинки, уничтожены свыше 250 украинских военнослужащих, боевая машина ЗРК "Стрела-10". Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили пять атак штурмовых групп 129-й, 241-й бригад территориальной обороны в районе города Артемовска Донецкой Народной Республики, а также три атаки подразделений 109-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих", - сказали в военном ведомстве.

Также уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы Д-20 и одна Д-30, а также орудие М119 производства США. 

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