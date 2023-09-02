В МО РФ сообщили об уничтожении склада 106-й бригады теробороны ВСУ в Херсонской области

На херсонском направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили полевой склад боеприпасов 106-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Тягинка Херсонской области уничтожен полевой склад боеприпасов 106-й бригады территориальной обороны, а в районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами", - отметили в Минобороны РФ.

Там отметили, что на херсонском направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.