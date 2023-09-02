2 сентября, 11:13,
обновлено 2 сентября, 11:28
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили о нанесении огневого поражения бригаде теробороны ВСУ у Кисловки

Потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777, а также гаубица Д-20

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские военные на купянском направлении нанесли комплексное огневое поражение бригаде теробороны ВСУ в районе Кисловки Харьковской области.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли комплексное огневое поражение 103-й бригаде территориальной обороны в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении. 

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