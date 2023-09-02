МО РФ: средства ПВО за сутки перехватили две ракеты HIMARS и 25 украинских беспилотников

Всего с начала проведения СВО уничтожены 466 самолетов, 247 вертолетов, 6 318 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM и 25 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США. Кроме того, за сутки уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 466 самолетов, 247 вертолетов, 6 318 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11 607 танков и других боевых бронированных машин, 1 147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 182 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 620 единиц специальной военной автомобильной техники.