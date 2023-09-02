2 сентября, 11:29
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили о поражении командно-наблюдательных пунктов и узла связи ВСУ в ДНР

ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 108 районах

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили два командно-наблюдательных пункта ВСУ, а также узел связи противника в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 108 районах. 

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