В ЦПВС заявили об отражении правительственными войсками Сирии нападения "Джебхат ан-Нусры"

В ходе боестолкновения погибли 14 сирийских военнослужащих, сообщил заместитель руководителя российского центра в Сирии Вадим Кулить

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Силы правительства Сирийской Арабской Республики (САР) отразили нападение террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Латакия, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе населенного пункта Бейт-Смайра провинции Латакия группой боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра" при поддержке минометного и артиллерийского огня предпринята попытка прорыва передней линии обороны правительственных войск САР. Нападение отражено, позиции удержаны. В ходе боестолкновения погибли 14 сирийских военнослужащих, уничтожены 5 террористов", - сказал Кулить.

По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации боевики "Джебхат ан-Нусры" дважды обстреляли позиции сирийских правительственных войск.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.