2 сентября, 19:01

В ЦПВС заявили об отражении правительственными войсками Сирии нападения "Джебхат ан-Нусры"

В ходе боестолкновения погибли 14 сирийских военнослужащих, сообщил заместитель руководителя российского центра в Сирии Вадим Кулить

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Силы правительства Сирийской Арабской Республики (САР) отразили нападение террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Латакия, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе населенного пункта Бейт-Смайра провинции Латакия группой боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра" при поддержке минометного и артиллерийского огня предпринята попытка прорыва передней линии обороны правительственных войск САР. Нападение отражено, позиции удержаны. В ходе боестолкновения погибли 14 сирийских военнослужащих, уничтожены 5 террористов", - сказал Кулить.

По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации боевики "Джебхат ан-Нусры" дважды обстреляли позиции сирийских правительственных войск.

 

===========

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена. 

Теги:
СирияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация