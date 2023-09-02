Проамериканская коалиция в августе 478 раз нарушила безопасность полетов в Сирии

Заместитель руководителя ЦПВС в Сирии Вадим Кулить отметил, что за прошедшие сутки в районе Эт-Танф самолеты и беспилотники коалиции 18 раз создавали опасные ситуации

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Авиация международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, в августе 478 раз нарушила безопасность полетов в сирийском районе Эт-Танф, количество нарушений существенно возросло по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"Количество нарушений, связанных с полетами летательных аппаратов и авиации "коалиции" в районе Эт-Танф, в сравнении с прошлым годом существенно возросло. За август 2023 года зафиксировано 478 таких случаев", - сказал Кулить.

Он добавил, что за прошедшие сутки в этом районе самолеты и беспилотники коалиции 18 раз создавали опасные ситуации. Он также обратил внимание на 10 нарушений протоколов деконфликтации со стороны беспилотников коалиции.