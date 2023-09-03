3 сентября, 02:01
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о поражении пункта управления БПЛА и места хранения бронемашин ВСУ

© Минобороны России

Начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян отметил, что в районе населенного пункта Ингулец российские военные ликвидировали гаубицу М777 американского производства

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Днепр" поразили на херсонском направлении пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), а также место хранения вооружения и боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Нанесено огневое поражение по месту хранения вооружения и боевых бронированных машин и пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - сказал Кодрян. Он отметил, что в районе населенного пункта Ингулец была уничтожена гаубица М777 американского производства.

Всего, по его словам, за прошедшие сутки подразделениями группировки "Днепр" в ходе контрбатарейной борьбы выполнено более 50 огневых задач по украинским позициям. "Уничтожены минометные расчеты и артиллерийские орудия Д-30 в районе населенных пунктов Гончарная, Бургунка, Веровка и Отрадокаменка", - добавил Кодрян. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация