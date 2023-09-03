МО РФ сообщило о недопущении украинских ДРГ в близлежащие к Артемовску населенные пункты

В Министерстве обороны России пояснили, что каждый день разведчики выдвигаются малыми группами на окраины города, чтобы вести наблюдение за военными ВСУ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российские десантники, действуя в обороне, не допускают продвижение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника на подступах к Артемовску (украинское название - Бахмут), сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Подразделения ВДВ продолжают уверенно держать оборону и не допускать диверсионно-разведывательные группы в близлежащие к Артемовску населенные пункты. Ежедневно разведчики выдвигаются малыми группами на окраины города, чтобы вести наблюдение за противником, который находится в обороне в непосредственной близости от наших позиций", - сказано в сообщении.

Десантники широко применяют как различные приборы оптической разведки, так и БПЛА. При перемещении подразделений ВСУ их координаты передаются на пункт управления артиллерией.