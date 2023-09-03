Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении

На кадрах видно как бронемашина взята в прицел, далее видно пуск ракеты по цели, ее полет и уничтожение техники противника

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Вертолет Ка-52 ВС РФ уничтожил бронированную машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах видно как бронемашина взята в прицел, далее видно пуск ракеты по цели, ее полет и уничтожение техники противника.

"Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ", - говорится в пояснении к видео.

О вертолете

Ка-52 "Аллигатор" (по кодификации НАТО - Hokum B) - двухместный разведывательно-ударный вертолет. Он развивает максимальную скорость до 300 км/ч. Масса полезной нагрузки вертолета составляет 2,5 тонны, дальность полета - 460 км, практический потолок - 5,5 тыс. м, крейсерская скорость - до 260 км/ч.

Штатное вооружение вертолета составляют управляемые и неуправляемые ракеты, в том числе противотанковые комплексы "Штурм-ВУ", оснащенные ракетами "Атака" с лазерным наведением, а также управляемые ракеты "Вихрь". Кроме того, вертолет несет авиационные бомбы и контейнеры с пушечным вооружением.