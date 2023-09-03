Экипаж Су-34 группы "Запад" нанес два авиаудара по живой силе ВСУ на купянском направлении

Как сообщили в МО РФ, уничтожены артиллерийское орудие М-777, САУ М-109 "Палладин" и три минометных расчета украинских сил в районе Свердловки и Ревучего

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Экипаж истребителя Су-34 группировки "Запад" ВС РФ нанес два авиационных удара по месту скопления живой силы ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский в Telegram-канале Минобороны РФ.

"В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес два авиационных удара по скоплению живой силы и огневых средств подразделений 68-й отдельной егерской бригады ВСУ в районе населенных пунктов Копанки и Чернещина", - сказал он.

Офицер добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены артиллерийское орудие М-777, самоходная артиллерийская установка М-109 "Палладин" и три минометных расчета в районе Свердловки и Ревучего. "Кроме этого, разведывательно-ударное отделение барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожило две самоходные артиллерийские установки "Краб" польского производства в районе населенных пунктов Петропавловка, Западное", - отметил он.

Также, по словам Зыбинского, расчеты зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожили два беспилотника самолетного типа "Синица" и "Колумба" в районе населенных пунктов Софиевка и Пилиповка. "Расчет самоходной огневой установки ЗРК "Бук" уничтожил реактивный снаряд большой дальности РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Новокраснянка", - заключил офицер.