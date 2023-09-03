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3 сентября, 10:15
Военная операция на Украине
В МО заявили, что цель удара ВКС России по хранилищам топлива ВСУ достигнута
Цель удара ВКС России по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени достигнута - МО.
Новость дополняется
Теги:
Украина
Россия
Военная операция на Украине
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