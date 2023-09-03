"Град" казаков в ДНР уничтожил опорный пункт ВСУ под Соледаром

Из-за большого расстояния до противника машина вела огонь из серой зоны, сообщил казачий генерал Виталий Кузнецов

ЛУГАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Расчет РСЗО "Град" казачьей добровольческой бригады "Терек" поразил опорный пункт ВСУ под Соледаром. Из-за большого расстояния до противника машина вела огонь из серой зоны - местности между позициями сил РФ и ВСУ, рассказал ТАСС основатель подразделения, атаман Терского казачьего войска, казачий генерал Виталий Кузнецов.

"У нас сесть "Грады". Необходимо было поразить противника, но расстояние до него было слишком большое. Командир расчета принял решение выйти в серую зону. По результатам стрельбы - попадание ракет в укрепрайон, разнесли полностью четыре здания с личным составом", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что расчету повезло, и они успели покинуть нейтральную полосу до начала ответного огня.