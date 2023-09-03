На Балтике воздали почести погибшим в годы Второй мировой войны морякам-балтийцам

В точке воздания воинских почестей опустили венки славы и цветы, сообщили в Балтийском флоте

КАЛИНИНГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Память моряков-балтийцев, погибших в водах Балтики в годы Второй мировой войны, почтили военнослужащие Балтийского флота. В точке воздания воинских почестей в Балтийском море были опущены венки славы и цветы, сообщила пресс-служба флота.

"Военнослужащие Балтийского флота в море отдали воинские почести морякам-балтийцам, погибшим во Второй мировой войне. Акция приурочена к памятной дате - Дню окончания Второй мировой войны", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что представители командования Балтийской военно-морской базы, администрации города Балтийска, ветераны Великой Отечественной войны, Военно-морского флота и военной службы, кадеты и юнармейцы вышли в море на катере "Сергей Осипов" для воздания воинских почестей морякам-балтийцам, погибшим в водах Балтики в годы Второй мировой войны.

"В точке отдания воинских почестей в Балтийском море у побережья Калининградской области военнослужащие флота, ветераны и гости спустили на воду венки и цветы, почтив память павших воинов минутой молчания", - сказали в пресс-службе.