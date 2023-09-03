В МО РФ сообщили об уничтожении ангара с тяжелой техникой ВСУ на южнодонецком направлении

Военнослужащие группировки войск "Восток" также уничтожили четыре танка и три БМП, отметил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" при помощи самоходного миномета "Тюльпан" уничтожили ангар с тяжелой техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов в Telegram-канале Минобороны.

"Расчетом самоходного миномета "Тюльпан" уничтожен ангар с тяжелой техникой ВСУ в районе шахты Южнодонбасской в Углесборочной. Уничтожены четыре танка и три БМП. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Угледара, Пречистовки, Урожайного и Старомайорского Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Также, по словам офицера, на этом направлении передовыми подразделениями группировки при поддержке реактивной и ствольной артиллерии поражены пункты временной дислокации 23 механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Темировка и Березовое Запорожской области, уничтожена автомобильная техника и живая сила, также уничтожены пикапы с боевиками в районах Константиновки и северо-восточнее Никольского.

"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица Д-20 и самоходная гаубица "Акация" в районе Золотой Нивы, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" в районе Шахтерского, буксируемая гаубица Д-30 западнее Нескучного, минометные расчеты севернее Никольского и севернее Владимировки", - заключил Чехов.