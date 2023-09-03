В МО РФ сообщили об авиаударах самолетов коалиции США по объектам в провинции Хомс в САР

Своими действиями она нарушила меморандум о принципах деэскалации на юге Сирии от 8 ноября 2017 года, заявил заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии Вадим Кулить

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Два истребителя F-16 и два самолета F-35 проамериканской коалиции нанесли авиаудар по двум объектам в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"С 00:52 по 00:55 четыре самолета (два F-16, два F-35) [проамериканской] коалиции нарушили воздушное пространство Сирии через зону Эт-Танф и нанесли авиационный удар по двум объектам в провинции Хомс. Своими действиями так называемая коалиция нарушила меморандум о принципах деэскалации на юге Сирии от 8 ноября 2017 года", - сказал он.

По словам контр-адмирала, подобными действиями проамериканская коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Кулить также проинформировал о том, что самолеты международной коалиции, возглавляемой США, за сутки 10 раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии. В течение суток зафиксировали семь случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.