3 сентября, 19:02

В МО РФ заявили об отражении войсками Сирии нападения боевиков в провинции Алеппо

Потерь у правительственных войск нет, сообщил заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии Вадим Кулить

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Военные Сирийской Арабской Республики отразили нападение боевиков в провинции Алеппо, позиции удержаны, потерь нет. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе н. п. Урум-Эс-Сугра провинции Алеппо боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать позиции сирийских правительственных войск. Нападение отражено, позиции удержаны. Потерь у правительственных войск нет", - сказал он.

По словам контр-адмирала, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская Партия Туркестана" (запрещены в РФ) в провинциях Алеппо и Идлиб.

 

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Исламская партия Туркестана" (бывшее "Исламское движение Узбекистана") признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена. 

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