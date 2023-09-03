Командир спецназа "Ахмат" заявил, что ВСУ потеряли около 70% поставленной Западом техники

Апты Алаудинов отметил, что из-за этого украинские бойцы изменили тактику и проводят наступление без техники

ТАСС, 3 сентября. Вооруженные силы Украины уже потеряли до 70% военной техники, поставленной Западом, заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Мы с вами видели, что они [ВСУ] начали с того, что огромное количество техники, сил и средств начали закидывать на передовую. Вот этот удручающий результат, который у них получился, то есть большая потеря заграничной техники, которая в очень большом количестве подорвалась на наших минных заграждениях и в принципе была подбита нашими силами и средствами, привела их к тому, что они полностью пересмотрели свою тактику и начали наступать уже без техники, начали наступать в пешем порядке. <...> Сегодня из той техники, которая была поставлена силам и средствам ВСУ, мы можем с уверенностью сказать, что 60-70% техники уже уничтожено", - сказал журналистам Алаудинов.

По его словам, такой результат можно "наглядно видеть на полях сражений". "Того "Айдара", того "Азова" (украинские нацформирования, "Азов" признан террористической организацией и запрещен в РФ - прим. ТАСС), который, как говорится, годами готовился к тому, что он должен противостоять российским силам и средствам, его уже нет, он уже закончился. Сейчас получаются вновь собранные подразделения, в которые вливаются бойцы из разных подразделений. Ну и то, что они с легкостью сдаются в плен, это уже говорит о том, что у них, как говорится, того запала изначального, который у них был, его у них уже нет, получается", - отметил Алаудинов.

Он добавил, что с "таким расходом живой силы и техники Украина скоро придет к очередному майдану". "Мне кажется это вопрос однозначный, потому что люди начинают уже потихоньку просыпаться, понимать", - сказал командир спецназа "Ахмат".