Источник сообщил, что первый экипаж, успешно выполнивший такую задачу, представили к госнаградам

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе спецоперации на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в военном ведомстве.

"Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе СВО. Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам", - заявил собеседник агентства.

"Кинжал" - это новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Носителем ракет является специально оборудованный для этого перехватчик МиГ-31К. Кроме того, ранее сообщалось, что под "Кинжалы" должны быть оборудованы стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34.

Краткие характеристики ракетного комплекса "Кинжал" назвал президент РФ Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года: скорость в 10 раз превышает скорость звука; дальность - более 2 тыс. км; ракета маневрирует на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; оснащается обычной и ядерной боевыми частями. Масса боевой части составляет 500 кг. Ракета "Кинжал" обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей.

На опытно-боевом дежурстве в ВС РФ комплексы "Кинжал" находятся с декабря 2017 года. Официально первое боевое применение этих ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине.