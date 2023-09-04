Российские военные сорвали попытку переброски резервов ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский сообщил, что при помощи управляемого снаряда был нанесен удар РСЗО по скоплению живой силы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Войска группировки "Запад" сорвали попытку переброски резервов Вооруженных сил Украины на купянском направлении в районе Кисловки. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении противник предпринял попытку переброски резервов из состава 103-й отдельной бригады территориальной обороны для усиления передовых позиций в районе населенного пункта Кисловка. Огнем артиллерии первой танковой армии переброска резервов сорвана", - сказал он.

По словам начальника пресс-центра, реактивными войсками группировки при помощи управляемого снаряда нанесен удар реактивной системой залпового огня "Торнадо-С" по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 68-й отдельной егерской бригады в районе населенного пункта Шейковка.