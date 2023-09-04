Войска РФ уничтожили до роты украинских военных на купянском направлении

Также были уничтожены один пикап и один минивэн противника, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Войска группировки "Запад" уничтожили до роты боевиков Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"Средствами ПВО огнем из вооружения ЗРК "Тор" уничтожены два разведывательных беспилотных летательных аппарата "Фурия" и "Валькирия" в районе населенных пунктов Таволжанка, Николаевка. Общие потери противника составили до роты живой силы, один пикап и один минивэн", - сказал он.

Кроме этого, по словам начальника пресс-центра, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены буксируемая гаубица американского производства М777 и два минометных расчета в районе населенных пунктов Шейковка и Крахмальное.