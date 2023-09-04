Бойцы ВДВ из пулеметов уничтожили наступающую пехоту ВСУ западнее Артемовска

Также были ликвидированы украинские беспилотники

ТАСС, 4 сентября. Военнослужащие ВДВ, получив координаты с БПЛА, уничтожили наступающих бойцов ВСУ из крупнокалиберных пулеметов западнее Артемовска в ДНР, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Расчетами беспилотной авиации, соединением Воздушно-десантных войск было выявлено выдвижение к позициям наших подразделений нескольких групп украинской пехоты. Подпустив противника до определенного рубежа и позволив ему выйти из лесопосадки на открытую местность, десантники массированным огнем из крупнокалиберных пулеметов уничтожили наступающую пехоту противника", - говорится в сообщении.

Остатки наступающих бойцов ВСУ были рассеяны огнем из стрелкового оружия. Также десантники уничтожили украинские ударные беспилотники из ПЗРК "Верба".