4 сентября, 02:09
Военная операция на Украине

Бойцы ВДВ из пулеметов уничтожили наступающую пехоту ВСУ западнее Артемовска

Также были ликвидированы украинские беспилотники

ТАСС, 4 сентября. Военнослужащие ВДВ, получив координаты с БПЛА, уничтожили наступающих бойцов ВСУ из крупнокалиберных пулеметов западнее Артемовска в ДНР, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

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"Расчетами беспилотной авиации, соединением Воздушно-десантных войск было выявлено выдвижение к позициям наших подразделений нескольких групп украинской пехоты. Подпустив противника до определенного рубежа и позволив ему выйти из лесопосадки на открытую местность, десантники массированным огнем из крупнокалиберных пулеметов уничтожили наступающую пехоту противника", - говорится в сообщении.

Остатки наступающих бойцов ВСУ были рассеяны огнем из стрелкового оружия. Также десантники уничтожили украинские ударные беспилотники из ПЗРК "Верба". 

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