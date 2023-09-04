4 сентября, 06:18
Военная операция на Украине

В островной зоне на Днепре уничтожили украинскую гаубицу Д-30

Как сообщил представитель оперативных служб Херсонской области, ВСУ потеряли троих военнослужащих

ГЕНИЧЕСК, 4 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в островной зоне в Херсонской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. Потери: трое военнослужащих ВСУ погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

На херсонском направлении уничтожена позиция ВСУ, на каховском - 120-мм миномет с расчетом и боекомплект к нему. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация