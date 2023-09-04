В островной зоне на Днепре уничтожили украинскую гаубицу Д-30

Как сообщил представитель оперативных служб Херсонской области, ВСУ потеряли троих военнослужащих

ГЕНИЧЕСК, 4 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в островной зоне в Херсонской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. Потери: трое военнослужащих ВСУ погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

На херсонском направлении уничтожена позиция ВСУ, на каховском - 120-мм миномет с расчетом и боекомплект к нему.