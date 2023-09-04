4 сентября, 07:17
Военная операция на Украине

Пушилин заявил о пресечении силами РФ попыток ВСУ наступать вблизи Вербового и Урожайного

Все российские позиции на этом участке фронта удержаны, отметил врио главы ДНР

ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Российские силы пресекают попытки наступления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Урожайное и Вербовое. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

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"Если мы берем южнодонецкое направление, также стык с Запорожской областью, то наиболее активным противник был на направлении Работино - Вербовое, также Приютное - Урожайное. Причем противник чуть сменил акцент. Все же сейчас наибольшую активность показывал к западу от Вербового и востоку от Урожайного для того, чтобы продвинуться дальше, к основному рубежу. <...> Наши подразделения пресекают данные попытки", - сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что все российские позиции на этом участке фронта удержаны.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил ТАСС, что украинская армия наращивает группировку войск для изменения основного направления удара с Урожайного на Новодонецкое и Октябрьское в ДНР. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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