4 сентября, 08:40,
обновлено 4 сентября, 08:47
Новая техника ВС РФ

Производство ракет "Вихрь" и боеприпасов "Китолов" намерены увеличить более чем в два раза

Этому поспособствует расширение производственных площадей, сообщили в концерне "Калашников"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Расширение производственных площадей позволит в ближайшее время увеличить производство управляемых ракет "Вихрь" и высокоточных боеприпасов "Китолов" более чем в два раза. Об этом сообщили в концерне "Калашников".

"Новые объекты по производству высокоточных изделий (ЗУР 9М33, "Вихрь-1", "Китолов-2М") возводятся на свободных площадях концерна. Это участки термообработки, инструментальные, сборочные, механические и вспомогательные административно-бытовые помещения. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза", - сообщили в концерне "Калашников". 

Теги:
РоссияНовая техника ВС РФ
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