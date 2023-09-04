Производство ракет "Вихрь" и боеприпасов "Китолов" намерены увеличить более чем в два раза

Этому поспособствует расширение производственных площадей, сообщили в концерне "Калашников"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Расширение производственных площадей позволит в ближайшее время увеличить производство управляемых ракет "Вихрь" и высокоточных боеприпасов "Китолов" более чем в два раза. Об этом сообщили в концерне "Калашников".

"Новые объекты по производству высокоточных изделий (ЗУР 9М33, "Вихрь-1", "Китолов-2М") возводятся на свободных площадях концерна. Это участки термообработки, инструментальные, сборочные, механические и вспомогательные административно-бытовые помещения. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза", - сообщили в концерне "Калашников".