4 сентября, 10:16,
обновлено 4 сентября, 10:35
Военная операция на Украине

Минобороны России заявило об отражении атак ВСУ у Артемовска и Северного

© Минобороны России/ ТАСС

В ведомстве сообщили, что противник потерял до 285 военных

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские военные отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Артемовска и Северного, противник потерял до 285 военных. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск, используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск и Северное Донецкой Народной Республики. В ходе боев на данном направлении противник потерял до 285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", - сказали в военном ведомстве.

Как уточнили в МО РФ, также ВСУ потеряли пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и "Гвоздика", а также две гаубицы М105 производства США. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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